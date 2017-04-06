У Раві-Руській мешканець Хмельниччини легковиком в’їхав у вантажівку

Унаслідок автопригоди водій і пасажир легкового автомобіля «Фольксваген Каді» отримали тілесні ушкодження

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 6 квітня, о 10.30 у місті Рава-Руська Жовківського району.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Каді», 46-річний мешканець Хмельницької області, не обравши безпечної дистанції, в’їхав у вантажний автомобіль «ДАФ», що рухався попереду і яким керував керуванням 30-річний мешканець Жовківського району. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Унаслідок автопригоди водій «Фолькавагена» та його пасажир, 32-річний житель Жовківського району, отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.