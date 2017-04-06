У Львові врегулювали питання пільг для родин загиблих учасників АТО

Відтепер 100-відсоткову пільгу на оплату ЖКП матимуть також і члени сімей загиблих бійців, а добровольці – 75-відсоткову знижку

Сьогодні на сесії міської ради внесено зміни до Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців Львова. Відтак урегульовано пільгу на оплату ЖКП членам загиблих сімей бійців і добровольців, а також передбачено щорічні одноразові допомоги до Дня матері та Дня батька батькам загиблих бійців. Також за дорученням міського голови буде створено окрему комісію, яка окремо розглядатиме кожен випадок, коли родина потребує допомоги на поліпшення житлових умов.

«На час винесення ухвали практично ніхто з учасників АТО не мав статусу учасника бойових дій, тому бійці не мали жодних пільг на державному рівні. На сьогодні всі учасники АТО мають статус учасника бойових дій і, згідно з законом, мають право на пільгу на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 75%. Ми пропонуємо зняти цю норму, а натомість ввести таку пільгу для учасників АТО, які є добровольцями, і статус яким встановлює Львівська обласна рада, тобто прирівняти їх до інших учасників бойових дій.

Членам родин загиблих з державного бюджету передбачена пільга в розмірі 50%, в той час, коли інвалідам війни така пільга передбачена у розмірі 100%. Тому за рахунок коштів міського бюджету цим родинам буде надано ще 50% до гарантованих державою 50% на оплату житлово-комунальних послуг, і загалом вийде 100%. Таким чином буде соціальна справедливість.

Окрім того, передбачено матеріальну одноразову допомогу батькам загиблих до Дня матері і до Дня батька. Розмір виплати буде прийнято окремим рішенням виконавчого комітету», – розповіла начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Під час сесії виступила мати загиблого героя, яка озвучила пропозиції щодо надання допомоги учасникам бойових дій на ремонт квартир. Відтак, за дорученням міського голови, буде створена окрема комісія, яка буде розглядати кожну родину окремо, оскільки деякі родини придбали собі житло з ремонтом, а інші сім’ї вже встигли продати такі помешкання.