У Львові водій “Мітсубісі” збив 17-річну дівчину

Унаслідок наїзду автомобіля «Мітсубісі Ланцер» 17-річну жительку Сколівського району госпіталізовано в травматологічне відділення

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 квітня о 14.50 на перехресті вулиць Пасічна – Медової Печери у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мітсубісі Ланцер», 27-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 17-річну жительку одного з сіл Сколівського району.

Внаслідок наїзду дівчину госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «забійна рана поперекової ділянки, забій правого колінного суглобу».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.