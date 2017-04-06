У Львові внесли зміни до Програми про захист інтересів учасників АТО

Сьогодні на сесії міської ради внесено зміни до Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції з метою раціонального використання коштів міського бюджету та врахування зауважень і пропозицій як зі сторони бійців, так і громадських організацій.

Основні зміни – такі:

– дію програми поширено і на бійців-добровольців, яким статус встановлено Львівською обласною радою.

– з метою якісного розгляду документів – розширено склад громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції, що діє при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій. Зокрема, включено по одному представнику від управління соціального захисту та управління охорони здоров’я ЛМР. «Є багато медичних заключень, які має перевіряти фахівець, тому включено представника від управління охорони здоров’я. Представника від управління соціального захисту включено тому, що виплата йде через управління соціального захисту, і бачимо, що пакети не завжди належним чином сформовані, і це затримує виплати», – пояснила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

– до осіб, які мають право на матеріальну допомогу, включено особи з числа членів сімей померлих учасників АТО, у яких відсутні правові підстави на отримання статусу члена сім’ї загиблого. «За одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 100 тисяч можуть звернутися родини учасників бойових дій, якщо учасники загинули, а їх родичі не мають статусу членів сім’ї загиблого. Окрім того, якщо учасник бойових дій звернувся і помер та не встиг отримати такої допомоги, то її мають право отримати члени його сім’ї», – пояснила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Також, як зазначено у пояснювальній записці до проекту ухвали, за окремим рішенням Комісії, як виняток, мають право на отримання матеріальної допомоги, земельних ділянок для дачного будівництва особи, які вже отримали ділянку і використали своє право на приватизацію ділянки з цільовим призначенням, але за межами Львова, і такі особи потрапили у складні життєві обставини. Зокрема, це такі обставини: інвалідність, вік, стан здоров’я, соціальне становище, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про життя та брати участь у суспільному житті, що підтверджується витягом з медичної карти хворого та акту матеріально-побутових умов проживання. Окрім того, встановлено норму забезпеченості житловою площею, яка береться до уваги при визначенні права на житло.

Також запропоновано подавати документи для зарахування на облік для визначення права на отримання житла до відділу зарахування на облік та закріплення житла управління житлового господарства ЛМР. Це пришвидшить та покращить обслуговування учасників бойових дій, оскільки зарахування на облік та формування черговості здійснюється безпосередньо цим відділом