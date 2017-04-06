У Львові в суботу стартує фінал Суперліги з волейболу серед чоловічих команд

8 та 9 квітня Львівщина прийматиме «золотий» фінал Суперліги з волейболу серед чоловічих команд

Як повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, перші два поєдинки відбудуться у львівському Палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) – 8 квітня (субота) о 20:15 і 9 квітня (неділя) о 18:00.

За підсумками другого етапу національної Суперліги з волейболу серед чоловічих команд за перемогу в чемпіонаті України ігрового сезону 2016/2017 років змагатимуться львівська команда «Барком-Кажани» та харківський «Локомотив».

Для здобуття трьох перемог, відповідно регламенту, наступні матчі «золотої» серії відбудуться в Харкові 21 та 22 квітня. Якщо буде потреба, то п’ятий матч заплановано на 28 квітня у Львові.