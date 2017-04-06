У Львівській міськраді створено департамент з питань поводження з ТПВ

Сьогодні рішенням сесії Львівської міської ради у мерії створено департамент з питань поводження з твердими побутовими відходами. В його складі буде департамент управління оперативного поводження з твердими побутовими відходами та управління розвитку системного поводження з відходами.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Пропонуємо створити департамент з питань поводження з ТПВ, включити в цей департамент управління оперативного поводження з твердими побутовими відходами та управління розвитку системного поводження з відходами. Ці управління пропонуємо поки що не надавати їм статусу юридичної особи, а на наступне пленарне засідання вийти на сесію з розмежуванням повноважень стосовно цього департаменту», – сказала під час доповіді проекту ухвали Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

Відтак більшістю голосів таку пропозицію було підтримано.