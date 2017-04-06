Концерт «Симфонічні перлини Відня» під диригуванням Георга Кугі (Австрія) відкриє першу Академію оркестру INSO-Львів

8 квітня у Львівській філармонії на одній сцені виступлять учні музичної школи та професійні музиканти.

Концертмейстер групи духових оркестру «INSO-Львів» Андрій Ткачук зазначив: «Насправді, діти, які беруть участь у нашому проекті, — це юні професіонали, це лауреати міжнародних конкурсів. Твори, які маестро Кугі відібрав для них, віртуозні. Тому в дітей буде можливість попрацювати з доволі швидкою музикою, а 8 квітня слухачі зможуть почути віртуозну гру».

За словами Андрія Ткачука, на підготовку концерту витратили місяць. «Це була насичена праця. Тричі на тиждень ми вивчали партії і останній тиждень перед концертом вже проводимо репетиції з маестро», – зазначив концертмейстер.

Завідувач відділу скрипки Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької Оксана Цап розповіла, що учні щасливі й задоволені своєю участю в проекті. «Щоправда, вони ще і втомлені, бо не звикли до таких довгих репетицій», – зазначила Оксана Цап і додала: «Наші випускники згодом навчаються в музичних академіях в Україні та закордоном. Але більшість з них стають артистами оркестру – не солістами. Солісти – це одиниці. Тому для наших учнів ця Академія дуже важлива. Це велика школа: відчути себе професійним музикантом, грати віденську класику під диригуванням видатного маестро. Георг Кугі працює з нашими дітьми та наставляє їх і це дуже тішить. Організатори проявили дуже багато любові та терпіння».

Олесь Колесса, учень музичної школи та учасник Академії, розповів, що отримує багато настанов, проте ставлення наставників не суворе. За його словами, основні вимоги – це вивчити партії й грати так, щоби звучання поєднувало все разом. «Це моя перша співпраця з оркестром, і я вважаю її корисною для себе. Це досвід і можливість грати з професіоналами – таке трапляється не щодня», – зазначив Олесь Колесса.

За словами концертмейстер оркестру «INSO-Львів” Євгена Крука, Академія не змогла б відбутися без підтримки меценатів. Спонсор конкурсу, генеральний директор «Міжнародної юридичної компанії «Козак та партнери» Ричард Джон Козак зазначив, що він дуже пишається можливістю підтримати Академію. За його словами, музика належить до культурної спадщини і є великим надбанням.

Георг Кугі, який співпрацює з «INSO-Львів» із 2011 року, розповів, що він дуже вдячний оркестру за запрошення до такого цікавого проекту. Він зазначив, що багато учнів зможуть вперше музикувати на сцені спільно з професіоналами. «Ми вибрали цікаву програму з творами Моцарта і Гайдна. Це вклад у музичне життя Львова, який дасть можливість молодим людям розвиватися та ставати професійними музикантами», – розповів Георг Кугі. За його словами, програма трохи складна, бо класична музика завжди найскладніша. Проте це буде корисно для учасників.

Концертмейстер оркестру «INSO-Львів» Євген Крук розповів, що ідея Академії належить голові правління «INSO-Львів» Іоланті Пришляк. «Я ще не чув, щоб в Україні щось таке проводили. І дуже радий, що ми можемо зробити хороший для нашого майбутнього, для покоління, яке замінить нас», – зазначив Євген Крук і розповів про роботу Академії: «Ми разом з дирекцією школи створили список учнів, з якими опрацьовували матеріал до приїзду Георга Кугі. Вже відбулася перша загальна репетиція під керівництвом маестро. У проекті беруть участь 22 старшокласники».

За словами концертмейстера, оркестранти тісно познайомилися з підочними. «Нам дуже цікаво працювати разом. Адже якщо озирнутися назад, ми всі були дітьми і розуміємо, наскільки важливо давати фахову підтримку. Діти, які навчаються в цій школі, стають потім професійними музикантами», – додав Євген Крук.

Академія проходить у форматі підготовки до концертів. «Спочатку в нас є індивідуальні заняття по пультах. Потім – окремо заняття струнної, духової групи та інших інструментів. Потім починається загальна репетиція. Специфіка струнної групи симфонічного оркестру – за кожним пультом по два учасники. У нас це ведучий музикант INSO-Львів і його підручний, молодий музикант. Результатом цих репетицій стане концерт 8 квітня», – розповів концертмейстер «INSO-Львів».