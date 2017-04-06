У Брюховичах посеред лісу спали четверо дітей без нагляду дорослих (фото)

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Сьогодні вночі, на телефон гарячої лінії 102 надійшло повідомлення, що у лісі поблизу селища Брюховичі є діти. Патрульні обстежили ділянку лісу, на яку вказав заявник. Через деякий час інспектори натрапили на чотирьох дітей без нагляду дорослих. Діти спали просто неба на матраці, постеленому на землю. Вони тулилися один до одного аби було тепліше.

Патрульні встановили, що наймолодшому хлопчику 6 років, найстаршій дитині – 11 років. Згодом прийшла їхня матір, яка повідомила, що подбає про дітей. Однак патрульні не могли залишитися осторонь і повідомили матері, що не залишать дітей в таких умовах.

Інспектори з’ясували, що в одному з дачних кооперативів мешкає їхня бабуся та доставили дітей до неї.

Заявники зауважили патрульним, що сповістили про цей інцидент Шевченківську районну адміністрацію, і саме там рекомендували викликати поліцію. Жінка повідомила, що поїде з дітьми на Хмельниччину до родичів. Патрульні пообіцяли перевірити ще цього тижня, чи з дітьми все гаразд.