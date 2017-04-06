У 2017 році Ходорівська ОТГ спрямує на культуру та мистецтво понад 10 мільйонів гривень

У той час, коли у багатьох громадах та населених пунктах культура та мистецтво фінансуються по залишковому принципу, у Ходорівській міській об’єднаній територіальній громаді вони є серед пріоритетних. Так, у 2017 році на культуру та мистецтво Ходорівська ОТГ спрямує 10 779 тис. грн. Усього бюджет цієї ОТГ складає 127 141,06 тис. грн.

У Ходорівській ОТГ є 37 закладів культури. У самому Ходорові це – Школа мистецтв, Палац культури, Краєзнавчий музей, Публічна бібліотека, Дитяча бібліотека, Народний дім імені Зеновія Кецала. Ще 35 Народних домів функціонують у населених пунктах громади, а у двох із них є ще й народні музеї: імені Слави Стецько у селі Юшківці та Етнографічний музей у селі Наддністряни. При Ходорівському Палаці культури працюють 7 народних колективів, ще 2 колективи є при Народних домах в селі Юшківці і селі Піддністряни.

І невдовзі таких колективів може стати ще більше. Адже, як зазначила заступник голови Ходорівської ОТГ з гуманітарних питань Ольга Мельник, Ходорівська школа мистецтв відкрила свої відділення у 4 населених пунктах. Тут дітей навчають грі на музичних інструментах, образотворчому, хореографічному та театральному мистецтву.

Аргументуючи такі великі видатки на культуру та мистецтво у своїй ОТГ, Ольга Мельник сказала: «Зберігаючи і примножуючи культуру Опільського етносу, ми виховуємо майбутні покоління і прищеплюємо любов до рідної землі і держави Україна».

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ