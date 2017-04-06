Території біля озера на вулиці Симоненка дадуть нове життя

Львівські архітектори пропонують облагородити територію навколо озера, що на вул. Симоненка. Вже розробили відповідну концепцію та винесли її на обговорення з мешканцями району Наукова

Про це повідомляють на сайті «Розумний район Наукова».

«Справа в тім, що ця територія надзвичайно функціональна: поруч є школа, бібліотека, дитячий садочок, кав’ярня. Тому львів’яни, часто гуляють, проходять поруч озера. Крім цього, простір на Симоненка щедро висаджений зеленими насадженнями, тому влітку ця частина мікрорайону особливо популярна для прогулянок у спекотні дні», – йдеться на сайті.

Остання глобальна реконструкція там відбувалась ще за будівництва школи – тоді будівля та майданчик перед нею забрали частину водойми. Серед теперішніх проблем – незадовільний стан мощення, небезпечні елементи комунікацій, замокання ділянок, ненадійні огорожа та підвищення, недостатнє освітлення тощо.

Купатися в озері заборонено, проте можна милуватись краєвидом. Для збільшення привабливості та простору для прогулянок планують вистелити камінці та зробити міні-пірс.

Згідно з концепцією для комфортного відпочинку планують облаштувати відповідні зони, зробити «набережну» та поставити лежаки, аби мешканці міста могли проводити час на свіжому повітрі.



Біля озера хочуть зробити оглядові майданчики, змонтувавши дерев’яні підвищення. Таким чином архітектори «видовжать» територію біля кав’ярні, яка наразі є дуже вузькою.

Простір біля дитячого садочку облаштують якісним майданчиком, на якому дітям було б безпечно та цікаво проводити час.

Впритул біля озера знаходиться підвищення, яке нагадує сцену. Для того, аби була можливість переглядати фільми під відкритим небом, влаштовувати концерти та культурні вечори, розробники пропонують відновити цю частину території. Вище озера, за концепцією, буде знаходитись відпочинкова площа – простір, де можуть відбуватись різноманітні флеш-моби, виступи та інші події.

Запропоновано також створити читальну арку, яка буде одночасно місцем як для бук-кроссингу, так для зручного читання книг.



Оновлять клумби, що є по свій території навколо озера. Архітектори хочуть облаштувати їх так, щоб біля них можна було посидіти та відпочити.

Поки що концепція щодо облаштування території навколо озера є лише пропозицією. Розробниками плану виступило ландшафтне бюро «Puzanov Partners Landscapes». Про кошторис проекту теж ніхто наразі не говорить, адже ініціатива знаходиться на стадії обговорення.

«Кошти на проект не виділяли, оскільки він тільки обговорюється. Ми просто розуміємо, що є проблема з озером та територією навколо нього. Ми розуміємо, що озеро міліє, там відбуваються негативні процеси, тому думаємо, що з цим робити. А про терміни виконання чи виділені гроші поки не йдеться», – Олександра Сладкова, начальник відділу урбаністики ЛКП «Інститут Просторового розвитку».

Вже відбулося одне обговорення з жителями мікрорайону Наукова про те, як найкраще реконструювати площу біля водойми. Ініціатори змін обіцяють найближчим часом провести ще одне і запрошують до обговорення усіх небайдужих. Окрім цього свої пропозиції можна залишити на сайті http://naukova.com/.

Матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національно фонду на підтримку демократії NED