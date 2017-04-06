Санаторій «Немирів» повернули державі – суд

У власність держави повернуто незаконно відчужені об’єкти нерухомості санаторію «Немирів»

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, встановлено, що 22 липня 2010 року між закритим акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» і товариством з обмеженою відповідальністю «Захід» було укладено договір купівлі-продажу будівлі пральні площею 248,7 кв. м, що перебуває у складі майнового комплексу санаторію «Немирів» у Львівській області.

Однак ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» не в праві розпоряджатися спірним майном за відплатним договором, оскільки титул власника набуто незаконно.

У зв’язку з цим прокурор Яворівського району Львівської області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України звернувся до суду з позовом про витребування у добросовісного набувача вказаного майна на користь держави, як такого, що незаконно вибуло із її власності.

29 березня 2017 року Вищий господарський суд України погодився з доводами прокурора щодо недійсності спірного договору та щодо наявності підстав для витребування у добросовісного набувача вказаного майна на користь держави.