Приватні садки та школи отримають фінансову підтримку від міста

Сьогодні, 6 квітня, на пленарному засіданні Львівської міської ради затвердили Програму надання фінансової підтримки дошкільним і загальноосвітнім навчальним закладам міста Львова приватної форми власності на 2017 рік

«Ми ухвалили важливе рішення про підтримку закладів освіти. Мова про заклади приватної форми власності. Як ви знаєте, кожна дитина, яка навчається в школі, в середньому має на своє отримання від держави, від міста 10 тис. грн. Якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, це орієнтовно 17 тис. грн. тобто, 30% цієї суми тепер ми можемо давати тим дітям, які навчаються в приватних школах, у приватних садочках. Тому, що це чесно. Я дуже хотів би, щоб була конкуренція, і ті самі якісні системи обладнання, які ми сьогодні купуємо в наші загальноосвітні школи, так само були й у приватних школах. Це дуже важливе рішення», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Завданням Програми є забезпечення прав дітей дошкільного та шкільного віку на здобуття освіти в закладах Львова приватної форми власності відповідно до вимог статті 53 Конституції України в частині забезпечення права на освіту, розвитку мережі навчальних закладів, покращення стану їх матеріально –технічної бази, створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах.

Програма фінансової підтримки дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова приватної форми власності на 2017 рік передбачає розмір фінансової підтримки, який визначається в залежності від обсягу видатків спрямованих на забезпечення виконання Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів та Базового компонента дошкільної освіти, що розраховується відповідно до:

сумарної кількості навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою; кількість навчальних годин педагогічного навантаження на тиждень вчителя (вихователя) на повну ставку; кількості учнів (вихованців), які згідно статистичних даних навчаються у навчальному закладі приватної форми власності м. Львова; нормативів наповнюваності класів (груп) навчальних закладів.

Розмір фінансової підтримки для навчального закладу залежатиме від кількості учнів-вихованців, які в ньому навчаються.