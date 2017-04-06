Площу Митну відкриють до Дня міста

Тут будуть оригінальні зелені насадження та сухий фонтан



Оновлену площу Митну після реконструкції відкриють до Дня міста Львова – 3 травня. Зараз тут працюють над озелененням, тож площа перетвориться на фруктовий квітучий сад, схожий на Бернардинський.

Про це “Львівській газеті” розповіла керівник відділу урбаністики ЛКП “Інститут просторового розвитку” Олександра Сладкова.

На площі Митній вже встановили перший у Львові сухий фонтан. Його особливість у тому, що він буде пішохідним та не створюватиме незручностей взимку, коли не функціонуватиме. До того ж, такий фонтан – безпечніший для довкілля: у Європі, наприклад, вже давно забули про звичні фонтани, адже в чаші назбирується дуже багато бруду і з неї виходять величезні випаровування – близько 20% у спекотний день.

Зараз на Митній тривають фінальні ремонтні роботи у підземному переході та на фасаді Музею Пінзеля. Також монтують нові лавки та озеленюють площу за проектом німецького ландшафтного дизайнера.

“На площі Митній буде дуже багато “квіткового” простору для прогулянок. Тут цвістимуть райські яблуні, сакури, груші, мигдаль, які тішитимуть очі львів’ян. Ці дерева не дають великих плодів, тож і загнивати нічого не буде,” – розповідає Олександра Сладкова.

Нагадаємо, реконструкція площі Митної тривала майже 2 роки, а вартість робіт – близько 6 мільйонів гривень. За ці кошти площу понизили, замінили верхнє покриття та усі комунікації, оновили фонтан, а також вмонтують нові вуличні меблі та висадять зелені насадження.