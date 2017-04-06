Опалення у Львові отримують 5 бюджетних установ

На основі листів-звернень станом на 6 квітня опалення подається до 5 бюджетних установ

Про це повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Опалення отримують: Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр на вул. Гашека, 2а; Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи по вул. Івасюка, 31 (Винники); Комунальний будинок дитини №1 на вул. Комаринця, 2а; Будинок дитини №1 на вул. Таджицька, 21; Львівська державна хорова школа «Дударик» на вул. Коперника, 27.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження міського голови від 31 березня у Львові призупинено опалювальний сезон для усіх споживачів теплопостачальних підприємств. У той же час, відповідно до розпорядження, опалення закладів освіти, охорони здоров’я та культури здійснюється на підставі звернень керівників закладів.