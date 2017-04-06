На Сихові в іноземця викрали сумку з ноутбуком

Сума завданих збитків – близько тисячі доларів США

У Сихівський відділ поліції звернувся 24-річний іноземець, який приїхав до Львова у приватних справах. Він повідомив, що на перехресті вулиці Драгана та проспекту Червоної Калини у нього викрали сумку, в якій був ноутбук «Asus ROE». Його вартість становить близько 1000 доларів США.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 25-річний мешканець Львова.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.