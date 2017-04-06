На Львівщині підприємство незаконно видобувало та постачало споживачам воду упродовж 5 років

Своє діяльністю фірма завдала державі збитків на понад 1 мільйон гривень

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції встановили, що одне із підприємств протягом останніх п’яти років без відповідних документів та спеціального дозволу на користування надрами на території Пустомитівського району незаконно видобуло 302 тисячі кубометрів прісної води, що є порушенням права державної власності на води та порушення вимог Водного кодексу України. Цими діями було завдано збитки охоронюваним державою інтересам на суму у 1,093 мільйона гривень.

Вода, яка видобувалась з двох артезіанських свердловин, постачалась майже 600 споживачам (фізичним особам та суб’єктам підприємництва), з яких ТзОВ отримувало відповідну оплату.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці встановлюють обставини вчинення правопорушення, досудове слідство триває.