На Львівщині під час профілактичних рейдів виявили 38 дітей без належної опіки

Протягом першого кварталу цього року у Львівській області працівники служб у справах дітей спільно з представниками відділів ювенальної превенції та працівниками соціальних служб здійснили 273 профілактичні рейди

Унаслідок цього виявили 38 дітей без належної опіки батьків.

Як інформує начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, під час проведення рейдів «Вокзал», «Діти вулиці» та «Канікули» з вулиці вилучили 28 дітей, із сімей – 5, з розважальних закладів – 4 та 1 з комп’ютерного клубу.

«У сім’ї вдалося повернути 17 дітей, а до навчальних закладів – 11. Також 9 дітей влаштували у притулок, одну дитину – до закладу охорони здоров’я», – розповів він.

Загалом, за його словами, під час проведення рейдів обстежили 478 сімей, 308 батьків отримали попередження, а 85 рекомендували притягнути до відповідальності. Окрім того, виявили 9 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Відповідно, попередили 4 посадових особи та ініційовано притягнути до відповідальності 3 осіб.