«Львівський бронетанковий завод» завершив випробування пожежного танка

Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершив випробування нової пожежної військової машини з Міністерством оборони України

Пожежний танк ГПМ-72 випробовували в різноманітних заводських умовах та на полігоні. Про це інформує сайт “Укроборонпрому”.

ГПМ-72 призначена для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт на складах, арсеналах, базах зберігання вибухонебезпечних виробів, розчищення шляхів до вогнищ пожеж, прокладання протипожежних смуг при лісових пожежах.

«ГПМ-72 витримала випробування і ЛБТЗ очікує на прийняття МОУ рішення щодо укомплектування спецпідрозділів Збройних Сил України цими новітніми зразками військової пожежної техніки, оскільки потреба в броньованому пожежному танку є очевидною», – зазначив директор підприємства Роман Тимків.

За своїми тактико-технічними характеристиками ГПМ-72 значно переважає аналоги та становить конкуренцію на світовому ринку. Міністерство оборони України організувало проведення визначальних відомчих випробувань, зокрема здійснило перевірку ефективності роботи пожежно-технічного та спеціального устаткування, динамічних, паливно-економічних властивостей, прохідності, а також ергономічних вимог. Основними перевагами зазначеного зразка озброєння є сучасний пожежний насос і лафет, місткість пожежної цистерни, яка складає 20т, підвищена прохідність та захищеність екіпажу від ураження різними типами боєприпасів та вогнем пожежі (наявні облив кабіни корпусу, фільтровентиляційна установка).

Львівський бронетанковий завод у 2016 році за власною ініціативою та за власні обігові кошти розробив робочу конструкторську документацію та доопрацював дослідний взірець гусеничної броньованої пожежної машини ГПМ-72.