Львівщина отримала з бюджету майже 300 мільйонів гривень на виплату держдопомог

5 квітня Львівщина отримала з державного бюджету черговий транш субвенції на виплату державної допомоги сім’ям із дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Ці кошти у сумі 293,5 млн. грн. повністю передали місцевим бюджетам для спрямування за призначенням.

Як інформують у департаменті фінансів ЛОДА, від початку року обсяг субвенції на цю мету становить 1232 млн. грн., що більше порівняно з відповідним періодом минулого року на 155,8 млн. грн., або 14,5 відсотка. Зазначені кошти в повному обсязі забезпечують виплату допомог одержувачам у квітні цього року.