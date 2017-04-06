Кувейт хоче купувати електроавтобуси львівського «Електрону»

Інвестори з Кувейту мають намір купувати електроавтобуси львівського ПАТ «Концерн Електрон», який є провідним вітчизняним виробником електричного обладнання

Представники арабської Держави також зацікавлені інвестувати у розвиток оздоровчого туризму та мінеральних вод на Львівщині.

Про це сьогодні, 6 квітня, йшлось на зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки та заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайла Тітарчука з генеральним директором компанії «J&N General Trading&Contracting Co» шейхом Джасемом Ас-Сабаха.

«Електрон» сьогодні є компанією, яка має довгу та позитивну історію розвитку. І продукція, з якою вона «виходить» на ринок, в тому числі і електротранспорт, є надзвичайно конкурентною», – наголосив Олег Синютка.

Заступник міністра також додав, що Львівщина – одна з найпотужніших областей України. «На сьогодні потужності обох країн не використовуються у повному обсязі, тому маємо лише розвивати нашу співпрацю, – зазначив Михайло Тітарчук. – Ви можете розраховувати на підтримку щодо інвестування в українську економіку, особливо це стосується Львівщини».

За словами шейха Джасема Ас-Сабаха, його держава найбільше зацікавлена інвестувати в оздоровчий туризм, а також використання мінеральних вод.

Серед інших напрямків, що можуть зацікавити гостя з Кувейту, Олег Синютка запропонував інвестувати у сільське господарство, розвиток готельної та туристичної інфраструктури у гірських регіонах області. «На Львівщині дуже сприятливий інвестиційний клімат і ми готові представити вам наші пропозиції із тих галузей, що вас зацікавлять», – наголосив він.

На завершення зустрічі шейху Джасему Ас-Сабаха передали для ознайомлення інвестиційні пропозиції, котрі напрацювали фахівці управління інвестиційної політики ОДА.