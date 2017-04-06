Кубів їде на Львівщину інспектувати дорогу і відкривати новий завод

Сьогодні, 6 квітня, відбудеться огляд ремонту дороги державного значення Львів-Радехів-Луцьк на відтинку від Львова до Кам’янки-Бузької та в місті Радехів

Опісля відбудеться презентація сервісного центру МВС у Кам’янці-Бузькій, а також відкриття підприємства «Сентіо» у Радехівському районі.

Участь у заходах візьмуть перший віце-прем’єр міністр – міністр економічного розвитку України Степан Кубів і голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Дорогу Львів-Радехів-Луцьк на відтинку від Львова до Кам’янка-Бузької ремонтує підрядна організація «Онур». Загальна протяжність – 22 км.

На дорозі Львів-Радехів-Луцьк у місті Радехів центральну вулицю вимостять бруківкою. Також підрядники прокладуть хідники за кошти міста. Експеримент із вимощення дороги державною значення бруківкою запроваджують на Львівщині вперше.

ТзОВ «Сентіо» запускає єдине в Україні високотехнологічне виробництво матрацної жакардової тканини з повним циклом виробництва, що включає в себе основонамотувальний етап, безпосередньо етап ткання та унікальний для України етап ламінування тканин. До цього моменту такий вид тканин лише імпортували з Китаю, Туреччини та країн ЄС. Виробнича потужність підприємства становить близько 1 500 000 метрів тасьми та близько 100 000 метрів тканини в місяць.