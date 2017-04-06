Кілька храмів Львова завтра відзначатимуть престольний празник

У п’ятницю, 7 квітня, християни східного обряду відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці

У Львові є два храми, які відзначають сьогодні престольне свято, які належать до УГКЦ і УПЦ КП. Про це інформує «Духовна велич Львова».

УГКЦ

Храм Благовіщення Пресвятої Діви Марії (вул. Пасічна, 83)

Адміністратор: о. Петро Рак

Розклад Богослужінь:

8.00 – Божественна літургія

10.00 – Божественна літургія, яку очолить Преосвященний Владика Венедикт (Алексійчук)

12.00 – Божественна літургія

18.00 – Божественна літургія

УПЦ КП

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (вул. Антонича, 2)

Настоятель – о. Андрій Рудик

Розклад Богослужінь:

9.00 – ранкова Божественна Літургія

11.00 – водосвятний молебень

12.00 – урочиста Божественна Літургія

Окрім того, як уже писала «Львівська газета», у п’ятницю, 7 квітня, відзначатимуть храмовий празник Благовіщення Пресвятої Богородиці у Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело». Центр запрошує долучатися до спільного святкування.