Кілька храмів Львова завтра відзначатимуть престольний празник

У п’ятницю, 7 квітня, християни східного обряду відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці
У Львові є два храми, які відзначають сьогодні престольне свято, які належать до УГКЦ і УПЦ КП. Про це інформує «Духовна велич Львова».
УГКЦ
Храм Благовіщення Пресвятої Діви Марії (вул. Пасічна, 83)
Адміністратор: о. Петро Рак
Розклад Богослужінь:
8.00 – Божественна літургія
10.00 – Божественна літургія, яку очолить Преосвященний Владика Венедикт (Алексійчук)
12.00 – Божественна літургія
18.00 – Божественна літургія
УПЦ КП
Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці (вул. Антонича, 2)
Настоятель – о. Андрій Рудик
Розклад Богослужінь:
9.00 – ранкова Божественна Літургія
11.00 – водосвятний молебень
12.00 – урочиста Божественна Літургія
Окрім того, як уже писала «Львівська газета», у п’ятницю, 7 квітня, відзначатимуть храмовий празник Благовіщення Пресвятої Богородиці у Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело». Центр запрошує долучатися до спільного святкування.