Кабмін закликали ухвалити зміни для реалізації закону про 50% за житло АТОвцям

Кабінет Міністрів має ухвалити всі необхідні зміни, щоб закон, який надає бійцям АТО право на 50% компенсації за житло, ефективно запрацював

Відповідне звернення до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та Уряду озвучив депутат фракції «Народний контроль» Віталій Свінціцький сьогодні, 6 квітня, під час сесії Львівської міської ради.

Зокрема, він нагадав, що 16 березня ВРУ ухвалила законопроект №4550, який передбачає для бійців АТО компенсацію 50% вартості при купівлі та будівництві житла або пільговий іпотечний житловий кредит зі ставкою 7% річних. Зараз проголосований закон перебуває на підписі у Президента.

«Щоб Закон запрацював Кабмін повинен продовжити Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла до 2020 року. Ще внести зміни до Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом в частині підтримки сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. І, головне – бодай у другому півріччі передбачити кошти на компенсацію за житло», – пояснив Віталій Свінціцький.

За його словами, кожна сім’я учасників АТО має не лише право на власне помешкання, а й повинна отримати його.

«Саме тому звертаємось із проханням забезпечити в повному обсязі фінансування та реалізацію програми доступного житла з ухваленими змінами. Закон має діяти не лише на папері, а й бути реалізованим у життя», – йдеться у зверненні до Кабміну.