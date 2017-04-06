Держприкордонслужба розповіла, чому українцям не варто боятися нових правил перетину кордону з країнами ЄЄ 

Нововведення, які набувають чинності з 7 квітня, не стосуються громадян України

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби України.

Як писала “Львівська газета”, із 7 квітня представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.

Ці нововведення вступають у дію на підставі Розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби

А саме, йдеться про те, що на даний момент громадяни ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що полягає на засадах мінімального прикордонного оформлення. Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесення у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності даного Розпорядження.

Європейські правоохоронці зазначають, що завдання, які входять до їхніх обов’язків, жодним чином не вплинуть на дотримання плинності прикордонного руху в пунктах пропуску на кордоні з Україною.