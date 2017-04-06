Біля Львова нетверезий водій в’їхав у стовп (фото)

Машина перекинулася

ДТП сталася сьогодні поблизу населеного пункту Пасік-Зубрицьких на автодорозі Київ-Чоп. Як повідомляє Патрульна поліція Львова, водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, здійснив наїзд на опору електричного освітлення та перевернувся на бік. Патрульні прибули на місце події та разом із рятувальниками допомогли водієві.

Інспектори патрульної поліції помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння, а тому запропонували йому пройти тест. Водій погодився за присутності двох свідків, результат – 1.92 проміле, що майже вдесятеро вище від допустимої норми.

На водія склали протокол за вчинення ДТП, а також за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Подальшу долю водія вирішуватиме суд.