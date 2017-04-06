12 видавництв Львівщини презентують свою продукцію в Черкасах

Митці Львівщини представлять свої здобутки на «Черкаському книжковому фестивалі»

7-9 квітня відбудеться «Черкаський книжковий фестиваль – 2017». Львівщину на одній із визначних подій в Україні, що поєднує мистецтво та літературу, представлять 12 видавництв та понад 40 митців.

За інформацією департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадмінстрації, подія збере кращих сучасних авторів, музикантів, письменників, акторів, кіносценаристів та краєзнавців. Так, участь у фестивалі візьмуть львів’яни Любов Хомчак, Тетяна Пилипець, Дара Корній, Марія Чумарна, Зеновій Суходуб, Богдан Кухта.

Захід проходитиме в розрізі серії відкритих для публіки заходів, об’єднаних «книжковою ідеєю», які відбуватимуться на різних майданчиках виставки. Завданнями фестивалю є популяризація читання, розвиток української літератури та відродження видавничої індустрії. На фестивалі автори матимуть можливість презентувати широкій публіці свої книги, видавництва та книгарні пропонуватимуть нові книги. Особливий акцент організатори зробили на освітніх лекціях.

Варто зауважити, що участі Львівщини у фестивалі сприятиме Львівська обласна державна адміністрація спільно з організатором ГО «Книжкова толока».