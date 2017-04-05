Затриманий на хабарництві поліцейський не пройшов атестації – Валерій Середа

Ще 16 вересня 2016 року атестаційна комісія ГУ Національної поліції у Львівській області ухвалила рішення щодо працівника Сихівського відділу поліції, якого сьогодні затримали на отриманні неправомірної вигоди, – займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Проте після ознайомлення з цим рішенням поліцейський перебував на лікуванні й одночасно звернувся з адміністративним позовом до Львівського окружного адміністративного суду про скасування прийнятого комісією рішення. 27 жовтня 2016 року суд скасував рішення атестаційної комісії.

«Серед поліцейських є багато відданих та сумлінних працівників, але, на жаль, трапляються і негідні, і нечесні. Не потрібно мислити стереотипами та підганяти всіх під один шаблон – поліцейські самі зацікавлені в очищенні від тих, хто ганьбить та дискредитує звання правоохоронця. Ми і надалі будемо виявляти таких осіб серед нас», – додав Валерій Середа.

У період від грудня 2016 по березень 2017 років серед працівників поліції Львівщини виявлено 8 фактів перевищення службових повноважень, 6 вимагань та отримань неправомірної вигоди та 6 фактів вчинення поліцейськими інших кримінальних правопорушень. За результатами проведених службових розслідувань 18 поліцейських звільнено з органів внутрішніх справ, – додали у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.