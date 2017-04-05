З підозрою в отриманні хабара у Львові затримали працівника Інспекції ДАБК (оновлено)

З підозрою в отриманні хабара сьогодні затримано працівника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Як уточнили в Інспекції ДАБК, йдеться про головного спеціаліста.

Як повідомили в Інспекції, сума хабара становить 500 доларів. Неправомірна вигода стосувалася реєстрації дозвільного документа. Інспекція ДАБК готова максимально сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї справи.

«В органах місцевого самоврядування повинні працювати честі і порядні люди. Місто вдячне правоохоронним органам за оперативну роботу. Якщо вина цієї людини буде доведена, вимагатиму найсуворішого покарання. Це має стати прикладом для інших. Людям, що працюють на свою кишеню, а не для громади міста, місце не в органах місцевої влади», – зазначив керівник Інспекції ДАБК у м. Львові Володимир Цабак.