З підозрою в отриманні хабара у Львові затримали працівника Інспекції ДАБК (оновлено)

З підозрою в отриманні хабара сьогодні затримано працівника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.
Як уточнили в Інспекції ДАБК, йдеться про головного спеціаліста.
Як повідомили в Інспекції, сума хабара становить 500 доларів. Неправомірна вигода стосувалася реєстрації дозвільного документа. Інспекція ДАБК готова максимально сприяти правоохоронним органам у розслідуванні цієї справи.
«В органах місцевого самоврядування повинні працювати честі і порядні люди. Місто вдячне правоохоронним органам за оперативну роботу. Якщо вина цієї людини буде доведена, вимагатиму найсуворішого покарання. Це має стати прикладом для інших. Людям, що працюють на свою кишеню, а не для громади міста, місце не в органах місцевої влади», – зазначив керівник Інспекції ДАБК у м. Львові Володимир Цабак.
Як додали у прес-службі прокуратури Львівської області, працівники управління захисту економіки Нацполіції спільно з прокуратурою Львівської області задокументували схему одержання неправомірних вигод посадовцем Державної архітектурно-будівельної інспекції у м.Львові Львівської міської ради.У процесі реалізації викрито головного спеціаліста Державної архітектурно-будівельної інспекції у м.Львові Львівської міської ради, яка, зловживаючи службовим становищем, вимагала неправомірну вигоду від мешканця Львова за видачу дозвільних документів після індивідуального перепланування приватного помешкання у будинку, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Затримання проведено у громадському місці по вул. Хуторівка у Львові у рамках досудового розслідування за ч. 3 ст.368 КК України. Проводять необхідні слідчо-оперативні дії та встановлюють інших посадових осіб, причетних до розподілу коштів, отриманих як неправомірних вигод. Досудове розслідування триває.