До Всесвітнього дня молоді у Львові відбудеться Хресна хода

З нагоди святкування Всесвітнього дня молоді у неділю, 9 квітня, відбудеться молитовна Хресна хода. Захід розпочнеться о 14.30 біля храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляє сайт «Духовна велич Львова».

Хода пройде за маршрутом: просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці) – просп. Червоної Калини, 62 (розворот навпроти ТЦ “ВАМ”) – просп. Червоної Калини (непарна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 36-а (розворот навпроти ТЦ “Шувар”) – просп. Червоної Калини (парна сторона, додаткова смуга руху) – просп. Червоної Калини, 70 (храм Різдва Пресвятої Богородиці). Завершиться захід о 17.00.

“У Квітну неділю ми святкуємо День молоді. Запрошуємо всіх на нашу Хресну ходу і спільну молитву за те, щоб ми мали благословенний шлях. Ми пройдемо Хресною ходою у молитві та будемо просити, щоб Господь подарував нашим душам освячення і можливість дивитись на цей світ по-Божому, а це означає: любити, бути мужніми, послідовними, стати на той шлях, яким є Христос”, – зазначив о. Орест Фредина, парох храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Ініціаторами заходу є парафія храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви.

Матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED