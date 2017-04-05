Воїни АТО пройшли реабілітацію в Карпатах

Завершився п’ятий етап проекту Genesis, спрямованого на реабілітацію військових, які повернулися із зони АТО

Військові, які повернулися із зони АТО, з 31 травня по 4 квітня проживали в комфортабельних номерах з триразовим харчуванням, мали тренінги із саморозвитку та мотивації, арт-терапією, під час якої відкривали свої емоції через глину, малювання та спеціальну гімнастику, туристичні походи та спа-процедури.

Ключовим елементом п’ятого заїзду були настільні ігри як засіб реабілітації, наголошують організатори. Усі заходи були безкоштовними.

«Минулого заїзду до звичних занять з арт-терапії ми підключили настільну гру Dixit для роботи з асоціаціями. Це дало несподіваний ефект: військові легко включалися в ігровий процес, ділилися на команди та допомагали один одному. Цього разу ми збільшили різноманіття настільних ігор. На розвиток уяви, на кооперацію, на стратегічне і нестандартне мислення – військові спробували їх усі. І не тому, що їх змушували. А тому що вони – звичайні хлопці, які крізь броню досвіду досі з цікавістю дивляться на цей світ», – розповів Олег Бакулін, організатор проекту.

«Головне – зрозуміти і цим людям, і загалом нам усім, що нас чекає світле майбутнє незалежної України. Усе, що нам потрібно, – це єднатися та підтримувати одне одного у всьому, не бути байдужими, навіть після таких тяжких випробувань. І в це свій великий внесок сьогодні роблять люди, які пішли нас захищати», зазначають тренери рекреаційної програми Genesis.

Довідка. Genesis – це рекреаційний проект громадського об’єднання «Свербивус», спрямований на фізичне та психологічне відновлення військових, що повернулись із зони АТО. Проект започатковано в грудні 2015 року, він відбувається на території пансіонату «Славський» (смт. Славське). Дізнатися більше про проект можна за посиланням sverbyvus.org.ua/ua/proects/genesis, або ж за телефоном 063-17-43-758.