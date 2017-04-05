У ПП “Краковець” затримали 150 ікон та 92 срібні вироби

Упродовж доби на українсько-польському кордоні правоохоронці запобігли незаконному ввезенню в Україну понад 150 ікон та 92 вироби зі срібла.

Про це інформує прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Так уранці 4 квітня в пункті пропуску «Краковець» під час прикордонно-митного огляду автомобіля марки «Крайслер», польської реєстрації, яким в’їжджав в Україну 24-річний житель Львівщини, правоохоронці знайшли незадекларований вантаж. У багажному відділі автомобіля, який, до речі, рухався смугою руху «зелений коридор», оглядова група знайшла 157 ікон виробництва Греції.

Сьогодні ж уранці у цьому ж пункті пропуску під час огляду рейсового автобусу, що повертався в Україну з Німеччини, прикордонники разом з працівниками митниці зауважили серед багажу коробку, зі слів водія – передачу з-за кордону. У ній було знайдено ювелірні вироби з металу сірого кольору у кількості 92 елементи, зокрема ланцюжки, каблучки та сережки.

Провадження стосовно виявленого незаконного вантажу здійснюють представники фіскальної служби.