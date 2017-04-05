У Львові затримали двох озброєних чоловіків з наркотиками

Чоловіки мали зі собою сім грамів наркотичної речовини, споряджений пістолет ПМР для відстрілу гумових куль та ніж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності у Львівській області під час відпрацювання міста Львова викрили двох чоловіків віком 24 та 25 років, один з яких раніше судимий за пограбування, котрі мали з собою поліетиленовий пакет з тяжким наркотичним засобом «метадон» вагою близько семи грамів (112 доз). Вартість виявленого за цінами «чорного» ринку становить понад сімнадцять тисяч гривень.

Також раніше судимий зловмисник мав з собою споряджений пістолет ПМР для відстрілу гумових куль та ніж. Зброю та наркотичну речовину правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

Наразі вирішується питання кваліфікації злочину відразу за двома статями Кримінального кодексу України – ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), проводяться слідчі дії.