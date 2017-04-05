У Львові мотоцикліст збив пенсіонера на пішохідному переході

75-річного пішохода госпіталізовано в нейрохірургічне відділення

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня, о 22.00, на вулиці Городоцькій у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла «Ямаха», 25-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на 75-річного пішохода.

Внаслідок наїзду пенсіонера госпіталізовано в нейрохірургічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.