У Львові двоє чоловіків відібрали у жінки телефони та планшет

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетні 36 та 40-річні львів’яни

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 4 квітня за допомогою звернулася 32-річна львів’янка. Жінка повідомила, що 1 квітня близько 23.00 на вулиці Смаль-Стоцького невідомі особи заволоділи її мобільними телефонами «Смарт» і «Леново», а також планшетом «Піхус». Сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились 36 та 40-річні мешканці Львова.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.