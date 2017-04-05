У Дрогобич повертається «Велика Гаївка»

Святкова феєрія на п’яти майданчиках в центрі міста розпочнеться о 14.00 18 квітня

Гості фестивалю матимуть нагоду зарядитися позитивом від виступів музичних формації, розмалюватись у великодню символіку, брати участь у численних майстер-класах, долучитися до інтерактивних театральних дійств чи просто зануритись у свято. А вже о 16.00 усі гості, взявшись за руки, затанцюють кривий танець довжиною в 5 км через усе місто до головної сцени фестивалю, що на Шпихлірі.

З 17.00 розпочнеться великий концерт, участь у якому візьмуть гурти: “Zapaska”, “Ot Vinta” та “GrozovSka Band”.

Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що його готуватимуть діти з Дрогобича спільно з дітьми з Авдіївки та Станиці Луганської, які гостюватимуть у місті два тижні. Для юних організаторів протягом двох тижнів працюватиме Школа лідерства та мистецтв, у межах якої відбудуться: театральні та танцювальні майстер-класи, літературні та журналістські work-shop’и, кіно школа, лекції з культури та менеджменту, дискусійні клуби, тренінги з фотографії, живопису та іконопису.

Фестиваль «Велика Гаївка» відбувається передовсім для того, щоб об’єднати захід і схід України у спільному творенні мистецької платформи та комунікативного простору для молоді.

Організатори переконані, що наступного великоднього вівторка Велика Гаївка відбудеться на мирному українському Донбасі, а основними організаторами будуть, діти, що цьогоріч приїдуть на Львівщину з фронтової Авдіївки та Станиці Луганської.

Фестиваль відбувається за підтримки Олега Канівця, Віктора Возняка та Вітольда Хоровського, Почесного консула України у м.Познань (Республіка Польща).

Організаторами та співорганізаторами фестивалю є: ГО “Творче об’єднання Альтер”, Твоє Радіо, Дрогобицька міська рада, ГО “Франко Фест”, Дрогобицько -Самбірська єпархія УГКЦ, Відділ культури та туризму Дрогобицької РДА, Дрогобич SOS, ArtSide production, Туристично – інформаційний центр міста Дрогобича, ГО “Роби більше”,

Інформаційна підтримка: Твоє Радіо, Газета «Майдан», Галицька варта, Газета «Медіа Дрогобиччина», Дрогобич – місто патріотів.

Гасло цьогорічної Гаївки – «Треба бути разом».