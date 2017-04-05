Професор із «Львівської політехніки» став експертом Vernadsky Challenge

Керівник Lviv Tech Startup School, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» професор Назар Подольчак став експертом Vernadsky Challenge – одного з найбільших конкурсів інноваційних проектів з домінуванням інженерних ідей.

Конкурс Vernadsky Challenge проходить з 2015 року. Його місія – створити платформу, яка допоможе талановитим спеціалістам розвивати і втілювати в життя свої ідеї в галузі проектування та інженерії. Команди з найперспективнішими ідеями отримають інвестиції, професійну експертизу і доступ до інноваційної науково-технічної бази в еквіваленті 2 млн. грн.

У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:

космічні технології;

альтернативна енергетика;

агропромислова техніка;

медичне устаткування;

робототехніка;

нові матеріали металургії, електроніки та інші;

геологорозвідка, проекти у сфері ефективного природокористування;

ігрові платформи, програмне забезпечення для фінансових та інженерних комунікацій;

системи обробки, зберігання і передачі великих масивів даних;

комплекси та системи військового призначення;

системи управління транспортом.

Цього року команди НУ «Львівська політехніка» представили на конкурсі два інноваційні проекти.

Докладжніше про конкурс можна довідатися за цим посиланням.