Професор із «Львівської політехніки» став експертом Vernadsky Challenge

Керівник Lviv Tech Startup School, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» професор Назар Подольчак став експертом Vernadsky Challenge – одного з найбільших конкурсів інноваційних проектів з домінуванням інженерних ідей.
Конкурс Vernadsky Challenge проходить з 2015 року. Його місія – створити платформу, яка допоможе талановитим спеціалістам розвивати і втілювати в життя свої ідеї в галузі проектування та інженерії. Команди з найперспективнішими ідеями отримають інвестиції, професійну експертизу і доступ до інноваційної науково-технічної бази в еквіваленті 2 млн. грн.
У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:
космічні технології;
альтернативна енергетика;
агропромислова техніка;
медичне устаткування;
робототехніка;
нові матеріали металургії, електроніки та інші;
геологорозвідка, проекти у сфері ефективного природокористування;
ігрові платформи, програмне забезпечення для фінансових та інженерних комунікацій;
системи обробки, зберігання і передачі великих масивів даних;
комплекси та системи військового призначення;
системи управління транспортом.
Цього року команди НУ «Львівська політехніка» представили на конкурсі два інноваційні проекти.
Докладжніше про конкурс можна довідатися за цим посиланням.