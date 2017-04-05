Поліція просить допомогти розшукати зниклу безвісти неповнолітню дівчину (фото)

Яворівський відділ поліції ГУ Нацполіції у Львівській області встановлює місце перебування безвісті зниклої неповнолітньої Максимів Лілії Василівни, 1999 року народження

Лілія Максимів – мешканка с. Ямельня Яворівського району Львівської області. 2 квітня 2017 року вона вийшла з дому в невідомому напрямку й досі не повернулася.

Прикмети: зріст – 170 см, худорлявої статури, волосся світле, довге.

Була одягнута в куртку бежевого кольору, сукню синього кольору, черевики сірого кольору, мала сумочку чорного кольору .

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування неповнолітньої, звертатися на оперативну лінію 102 або за телефонами: (03259) 2-10-30, 2-13-32.

У разі отримання будь-якої інформації про зниклу чи встановлення місця її перебування – терміново повідомити в Яворівський ВП ГУ НП у Львівській області.

Контактні дані: чергова частина 102 або 0673535819.