Поліцейський Сихівського райвідділу «кришував» місцевих підприємців (фото)

34-річного співробітника керівної ланки поліції Львова затримали під час спільних заходів працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України та прокуратури області

Під час обшуку в будинку поліцейського виявлено значну суму готівки у вітчизняній та іноземній валюті.

За інформацією, яку отримали оперативники внутрішньої безпеки поліції, стало відомо про факти протиправної діяльності одного із заступників начальника Сихівського відділу львівської поліції.

У процесі перевірки правоохоронці встановили, що посадовець систематично вимагає гроші з місцевих підприємців за невтручання у їхні бізнесові справи. З кожної торгової «точки» майор поліції отримував щомісячно по 500 гривень.

За фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою слідчі прокуратури Львівської області розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці задокументували два епізоди отримання хабарів майором поліції у розмірі 2 та 2,5 тисячі гривень. Під час одержання останньої суми його затримали на одному з проспектів Львова працівники УВБ та обласної прокуратури. Кошти в затриманого вилучили, а крім цього провели за місцем його мешкання санкціонований обшук. У власному будинку посадовець зберігав 60 тисяч гривень та 3,4 тисячі євро.

Поліцейського затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішують питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу, – додали у департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.