Львівські депутати висловилися за скасування абонплати за підключення до системи газопостачання

Депутати Львівської обласної ради під час позачергового засідання у середу, 5 квітня, ухвалили звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування абонплати за підключення до системи газопостачання.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 28 березня 2017 року ухвалила рішення про затвердження за новою методологією тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств, розрахованих на основі приєднаної потужності.

НКРЕКП пропонує вилучити транспортну складову із загального тарифу та ввести окрему обов’язкову абонентську плату, до того ж за роздутим тарифом. Інакше кажучи, кожна сім’я, незалежно від споживання, повинна буде додатково до і так завищених газових тарифів у середньому сплачувати ще 92 грн/міс., тобто 1 100 грн за рік. Загалом середня плата за споживання газу має зрости у 2-5 разів, передусім для тих, хто не має лічильника, використовує газ лише для приготування їжі та користується послугами невеликих газорозподільних компаній. Найбільш відчутно ця новація вдарить по найбідніших громадянах, яких в Україні, за оцінками ООН, 60%. Постраждають також ті абоненти, які сезонно користуються газом, наприклад, використовують його тільки влітку на дачі. Антигуманним є ще й той аспект, що субсидії на сплату цих нових поборів не передбачені!

Мотивуючи таке рішення начебто необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення та стимулювати громадян економити газ, регулятор насправді вкотре подбав про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не лише електрикою, а й газом. Дозволивши Рінату Ахметову заробити на вугільній формулі «Роттердам+», через яку українці переплатили майже 10 млрд грн за електроенергію, НКРЕКП взялася примножувати статки арештованого у Відні Дмитра Фірташа. Саме він контролює більшість газорозподільних підприємств – облгазів. Їхня загальна виручка цього року завдяки запровадженню абонплати має зрости до 24,15 мільярдів гривень.

І отримуватимуть ці нові мільярди гривень будуть фірми багатіїв, бо вони, побачивши, що споживання газу населенням за минулий рік скоротилося на 25%, а також зрозумівши, що ця тенденція збережеться, оскільки люди будуть і далі економити та відмовлятися від дорогого газу, знайшли новий спосіб, як не лише не втрачати надприбутки, але й примножити статки олігархів.

Якщо змовчати, скоритися, то завтра така ж схема буде застосована й щодо електроенергії, водопостачання та водовідведення тощо.

Окрім того, НКРЕКП сором’язливо замовчує, що труби, за підключення до яких встановлюватиметься абонплата, належать державі, а не облгазам, а побудова й утримання газорозподільних мереж і так фінансується платниками податків. Прикро, що українців примусять двічі платити за встановлення газових лічильників: адже вартість цієї послуги вже давно закладена в тарифі на газ, до того ж люди за власні кошти оснащують квартири/будинки приладами обліку, бо газорозподільні компанії, аргументуючи рішенням НКРЕКП, відмовляються це робити. А тепер від 1 квітня мешканці ще додатково платитимуть за утримання газових мереж.

При цьому самі облгази жодної копійки не платять за користування державними й комунальними газопроводами, а з людей хочуть здирати останні копійки, навіть якщо ті не споживають газу взагалі.

Беручи до уваги вищезазначене, вважаємо, що рішення НКРЕКП, ухвалене 28 березня 2017 року, є необґрунтованим та незаконним, оскільки:

не відповідає нормам чинного українського законодавства; перед його ухваленням не проведено жодних громадських обговорень та експертних заходів з цього питання; не проведена необхідна попередня аналітична робота з визначення доцільності й ефективності цього нововведення; не враховані складові та тенденції сучасного ринку природного газу; пропонується застосування подвійного платіжного навантаження на кінцевого споживача на вже сплачені цим споживачем газові мережі; не визначено класифікацію вищезазначеного стягнення зі споживача та цільове подальше використання коштів державою

Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що такі дії НКРЕКП є необґрунтованими і такими, що не відповідають чинному законодавству, тому вимагаємо скасувати відповідну постанову Нацкомісії, якою запроваджується абонентська плата за газ з 1 квітня, і наполягаємо на проведенні невідкладної ротації складу регулятора, а також на звільненні голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка», – йдеться у зверненні.