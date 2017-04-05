Львівщина співпрацюватиме зі Словенією

У середу, 5 квітня, відбулася зустріч голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Словенія в Україні Наташею Прах

Сторони обговорили потенційні напрями співпраці Львівської області із Республікою Словенія у галузі сільського господарства, культури, туризму та охорони довкілля.

Під час розмови Олег Синютка представив Львівщину як безпечний регіон для залучення інвестицій та ведення бізнесу і запросив ділові кола Словенії до співпраці.

Очільник Львівщини також привітав Наташу Прах із двадцятип’ятиліттям від часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Словенія, подякував за послідовну позицію Словенії в підтримці територіальної цілісності України.