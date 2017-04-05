Львів’янці продали будинок з меблями, а тоді всі речі вивезли

За твердженням потерпілої, їй заподіяно значну матеріальну шкоду

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Франківський відділ поліції 3 березня звернулася 59-річна місцева мешканка. Вона повідомила, що при купівлі будинку в селі неподалік Львова її ошукала 69-річна продавець нерухомості. За особняк разом з умеблюванням покупець заплатила 60 000 доларів США. А згодом виявила, що всі речі з будинку вивезені.

За цим фактом проводиться розслідування, встановлюються обставини події.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вчинення цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.