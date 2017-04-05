Львів’ян запрошують долучитися до благодійного велопробігу

Під час благодійної акції збиратимуть кошти для діток з вадами зору

Велопробіг відбудеться 9 квітня. Старт – о 13.00 на площі Ринок перед входом у Ратушу.

Акція пройде за підтримки Critical Mass Lviv. Кошти збиратимуть для допомоги діткам з вадами зору під патронатом благодійного фонду ВБФ “Серце до серця”. Зробити внесок можна просто перед стартом під час реєстрації.

Організатори зазначають, що кожен охочий може долучитися до збору коштів, навіть якщо не має велосипеда.

«Чекаємо на вас у неділю 9 квітня, о 13:00, на площі Ринок перед входом в Ратушу. Маршрут буде нескладним, але добре діло буде безцінним! Долучайтесь, поширюйте інформацію і запрошуйте друзів”, – розповідають організатори.

Велосипедисти попередньо мають зареєструватись, заповнивши відповідну форму онлайн. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Львівської асоціації велосипедистів у Facebook.

Матеріал підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED