Лікування варикозу без скальпеля

У Львівській обласній клінічній лікарні почали проводити малотравматичні безшрамні операції з видалення варикозних вен

Від хронічної венозної недостатності або, як кажуть у народі, варикозу, нині страждає половина кількості жінок різного віку. Наближаються до половини й чоловіки. Далеко не всі хворі знають, що мають цю недугу, адже вона може протікати і приховано. Спершу з’являється розширена сіточка вен або розширена вена, набрякають ноги, потім вени скручуються та деформуються, починаються трофічні зміни (потемніння шкіри), хронічні виразки. Такі ноги не лише негарно виглядають, а й створюють чимало проблем.

Чимало людей не відносять варикозне розширення вен до важких захворювань, тож не поспішають за перших ознак на консультацію до лікаря.

Варикоз може стати причиною тромбоемболії

Як правило, розширюються підшкірні вени, якими відтікає всього 10% крові, а 90% − глибокими. Коли вени розширюються, то по них кров не відтікає взагалі, й вони стають дуже небезпечним баластом. Кров, що тече по венах, повинна іти на очищення, бо у ній багато токсинів. А коли ж кров не відтікає, то йде під шкіру й токсини починають руйнувати навколишні тканини. Це − перше. Друге − у хворих венах утворюються пристіночні тромби, які можуть закупорити судини й стати причиною тромбоемболії легеневої артерії та в кінцевому підсумку призвести до смерті. Тож таких вен, за словами лікарів, треба позбуватися.

Ще донедавна у нас основним методом лікування варикозу був хірургічний − розширену судину просто забирали. Це доволі травматична операція, після якої у місцях забору судин утворюються гематоми, до того ж ноги після такої операції у шрамах. Нерідко при стандартних операціях , як каже судинний хірург Тарас Кобза, травмуються нервові закінчення, виникає тромбоз глибоких вен.

«Ми побували у провідних клініках Європи, США і побачили, що там давно скальпель відклали у бік і допомагають хворим позбутися варикозу за допомогою лазера, − розповідає Тарас Кобза. − Використовують метод лазерної облітерації. У вену через невеличкий прокол вводять спеціальний склопровід, через який подається потужний лазерний імпульс, що припікає вену, і вона склеюється. Таку вену не видаляють, вона залишається на місці, а нога стає гладкою, без жодних випучувань. Цей метод у Європі нині найбільш поширений, має хороший косметичний ефект. Він дозволяє видаляти вени, майже не роблячи розрізів, тому після такої операції, на відміну від хірургічної, немає гематом і шрамів, нервові закінчення, які розташовані дуже близько до вени, залишаються неушкодженими».

Раніше під час спалювання вен судинні хірурги, щоб застрахувати себе й хворого, робили у паху невеликий надріз, 2-3 см, і перев’язували вену. Це вже була гарантія того, що маленькі тромби, які могли утворитися, нікуди не рухатимуться.

Нині медицина пішла далі й усунула і цю загрозу. Коли у вену вводять склопровід (волокно), пояснює Тарас Кобза, і щоб діаметр хворої вени не був надто великим, під контролем УЗД вводять спеціальну рідину, яка з усіх боків стискає вену і заповнює весь простір. Іншими словами, тромбам ніде утворюватися і не має простору, де рухатися.

Операції проводять під місцевим або загальним знечуленням

Такі операції можна проводити під місцевим і загальним наркозом. Варикозу можна позбутися відразу на двох ногах. Тривалість операції залежить від обсягу роботи. Якщо хірургам доводиться забирати лише підшкірну вену, то приблизно 30 хвилин. Якщо є багато бокових гілочок, то до 1,5 години.

Коли оперативне втручання проводять під місцевим наркозом, пацієнт, як кажуть судинні хірурги, може стати й піти. А якщо під загальним − то треба трішки полежати, щоб дія наркозу припинилася.

Щоб лікувати варикоз за допомогою лазера,звісно, потрібна відповідна суперсучасна апаратура, яка не є дешевою. Дуже дорогий і електрод, через який проводять лазерний імпульс. Тому державні лікарні про таку апаратуру можуть лише мріяти. В Україні загалом її не так вже й багато. На Львівщині вона також є, але в приватних клініках. У Львівській обласній клінічній лікарні вона з’явилася завдяки лікарям, вони купили її за власні кошти.

Такі операції судинні хірурги Львова вже роблять понад 10 років, мають великий досвід їх проведення. Але раніше вони оперували пацієнтів у приватних клініках, де була відповідна апаратура. А віднедавна такі операції почали робити і в Львівській обласній клінічній лікарні.

«Працювати з такою апаратурою – одне задоволення, − ділиться думками Тарас Кобза. – Ми у відділенні судинної хірургії вже провели кілька операцій, якими залишилися задоволеними і ми, й пацієнти. Судинні хірурги, які роблять такі оперативні втручання, повинні бути високої кваліфікації. Передусім вони повинні вміти працювати з УДЗ апаратурою і бути готові будь-якої миті перейти до стандартної операції, якщо виникнуть непередбачені обставини. Тож тим судинним хірургам, які проводили стандартні операції при варикозному розширені вен, опанувати новий спосіб лікування нескладно».