Департаменту паливно-енергетичного комплексу ЛОДА потрібні спеціалісти

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців

Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:

– спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;

– спеціаліста відділу розвитку альтернативних джерел енергетики управління енергозбереження;

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 21 квітня 2017 року.

Контактні тел.: 261-21-91, 299-92-37.