Департаменту паливно-енергетичного комплексу ЛОДА потрібні спеціалісти

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців
Зокрема, у департаменті ПЕК шукають:
– спеціаліста відділу нафтогазової промисловості управління паливно-енергетичного комплексу;
– спеціаліста відділу розвитку альтернативних джерел енергетики управління енергозбереження;
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.
Для участі в конкурсі слід подати такі документи:
– копію паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
– копію (копії) документа (документів) про освіту;
– заповнену особову картку встановленого зразка;
– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.
Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 21 квітня 2017 року.
Контактні тел.: 261-21-91, 299-92-37.