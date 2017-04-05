Частина Львова сьогодні буде без води

На вулицях Замарстинівській та Мазепи сьогодні підключатимуть водогін
Сьогодні, 5 квітня, виконуватимуть роботи з підключення новозбудованого водопроводу на вул. Замарстинівська – вул. Мазепи.
Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».
У зв’язку з проведенням даних робіт сьогодні, 5 квітня, з 10.00 до 19.00,буде припинено подачу холодної води в Шевченківський район обмежений вулицями: Шеремети, Райніса, Сеньковича, Волошкова, Сріблиста, частково Заозерні провулки, Замарстинівська (від №139-134 до № 270-255) та прилеглі до них вулиці.