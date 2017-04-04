Відтепер у Львові усі послуги міської ради можна отримати он-лайн

Відтепер в особистому кабінеті мешканця львів’яни зможуть користуватися фактично всіма адміністративними послугами, що надає Львівська міська рада. Наразі їх налічується 158.



Окрім послуг, розробники оновили інтерфейс та додали нові розділи. Так, користувачі сайту можуть надсилати скарги та пропозиції, скориставшись кнопкою «Зворотній зв’язок». На ресурсі також з’явився розділ, де кожний охочий може переглянути структуру міської влади, ознайомитись із інформацією про конкретного чиновника та записатись до нього на прийом. Розробники додали блок статистики. Там користувачі можуть переглянути кількість запитів на ту чи іншу послугу.

«Ми доволі давно не оновлювали проект. Переосмислили дизайн – зробили його більш комфортним для використання, додали структуру міської ради. І, що не менш важливо – відтепер абсолютно усі адміністративні послуги, що надає ЛМР, можна замовити онлайн. Це економить час як львів’янам, так і працівникам», – розповідає начальник управління інформаційних технологій ЛМР Іван Коржов.

У планах, кажуть розробники, інтегрування особистого кабінету мешканця Львова із державними послугами, які уже можна замовити на сайті Міністерства соціальної політики України, зокрема оформлення допомоги при народженні дитини та отримання субсидії. Для підприємців планують додати все, що пов’язане із реєстрацією та зміною КВЕДів.

Нагадаємо, Львів – перше місто в Україні, яке відкрило мешканцям шлях до електронних послуг. «Особистий кабінет мешканця» запрацював із червня 2015 року. Цей проект дав доступ львів’янам до адміністративних послуг та електронних сервісів міста. Над втіленням проекту працюють МБФ «Відродження» та компанія «Інфопульс Україна».

Матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED