В УКУ створять групу для студентів з вадами слуху

У 2018 році соціальна педагогіка УКУ планує набирати нову групу, у якій навчатимуться студенти з вадами слуху

Про це повідомляє прес-служба УКУ.

В УКУ викладачі кафедри загальної та соціальної педагогіки створюють інклюзивний простір з підтримки студентів з порушеннями слуху і запрошують на навчання у вищій школі, відкриття якої планується восени 2018 року.

Першим кроком до цього стало – створення у відділі студентських справ УКУ сектору із супроводу студентів із особливими потребами. Другим – зустріч очільника сектору, доцента кафедри соціальної педагогіки Ігоря Кобеля з головою правління Українського товариства глухих Іриною Чепчиною. Триває підготовка до підписання Меморандуму про співпрацю і партнерство.

Які умови співпраці між УТОГ та УКУ у сфері підтримки вступу і навчання нечуючих студентів, яким має бути ефективне навчання, як організувати супровід та освітню підтримку людей з особливими потребами, підготовка служби сурдоперекладу для нечуючих студентів, які користуються українською жестовою мовою – ці та інші питання учасники розглянули під час зустрічі, яка відбулася 16 березня в офісі УТОГ в Києві.

«Студенти з порушенням слуху можуть бути такими ж успішними в навчанні, як й інші студенти. Але вони не завжди мають хороші результати ЗНО при вступі, оскільки відчувають при складанні іспитів психологічний дискомфорт і невпевненість через свої фізіологічні особливості. Відтоді, як ввели ЗНО серед абітурієнтів зменшилася кількість вступників із порушеннями слуху. Вони не можуть реалізувати свій потенціал і отримати вищу освіту та працювати за професією, про яку мріють. Ми постараємося це виправити. До проголошення Незалежності України УТОГ нараховувало 60 тис членів. Серед них було лише 139 осіб з вищою освітою. Зараз в Україні є перші двоє глухих жінок, які здобули науковий ступінь. Одна з них працює співробітником Національної Академії педагогічних наук, інша – директором школи для глухих дітей», – зазначив викладач соціальної педагогіки УКУ Ігор Кобель.

За його словами, зазвичай проблемами навчання і виховання, соціалізації і працевлаштування глухих займаються чуючі люди. Однак потреби глухих найкраще знають самі ж глухі. Очікується, що після успішного навчання на програмі «соціальна педагогіка» і «соціальна робота», вони повертатимуться у свої осередки і допомагатимуть іншим людям з порушенням слуху.

Зазвичай навчання глухих супроводжується сурдоперекладом – перекладом на українську жестову мову і навпаки. УТОГ сприятиме університету у підготовці і підвищенні кваліфікації перекладачів жестової мови.

Проте частина слабочуючих студентів не користується жестовою мовою, а слуховими апаратами або звукопідсилюючою апаратурою. Власне, під час зустрічі обговорювали також технічну сторону навчального процесу – як навчати нечуючих студентів, які не користуються українською жестовою мовою. У закупці необхідного обладнання для навчання студентів із особливими потребами допомагатиме Центр слухової реабілітації «Аврора» – офіційний представник данської фірми “Отікон” (світовий лідер у сфері виробництва слухових апаратів та слухопротезуючих технологій).

Завідувач слухомовним відділом центру, кандидат педагогічних наук Олександр Савченко погодився підтримати методично і технічно процес навчання нечуючих студентів, які використовують залишки слуху і слухові апарати.

Обидві партнерські організації УТОГ та “Аврора” підтримали ідею проведення Всеукраїнського круглого столу із проблем доступу та навчання нечуючих осіб у вищій школі, яка планується в УКУ восени.

Нагадаємо, в УКУ успішно працює Школа жестової мови, на якій студенти УКУ вивчають українську жестову мову на базовому рівні, а влітку можуть вдосконалити свої знання і навички у спілкуванні під час щорічних таборів для глухих дітей, їх батьків і педагогів. Табори проводять УКУ та Українсько-канадський альянс сприяння глухим та слабочуючим. Цього року Школа жестової мови провела четвертий випуск студентів.