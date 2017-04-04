У музеї Шептицького відкрили виставку легендарного іконописця

Сьогодні, 4 квітня, у Національному музеї імені Андрея Шептицького стартував культурологічний проект, присвячений 350-річчю від народження великого українського іконописця Йова Кондзелевича

Як повідомляють у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, проект складається із багерів з зображеннями творів майстрів Ренесансу – Ель Греко, Рафаеля, Тіціана, Дюрера й інших, і творів Йова Кондзелевича з близькими сюжетами, технічними та композиційними елементами зображень, що яскраво ілюструють творчість українського монаха-іконописця.

«Проводячи паралелі робіт Йова Кондзелевича із працями геніїв мистецтва, ми усвідомлюємо всю велич постаті монаха-іконописця із Жовкви, який більшу частину свого життя провів у монастирях Волині, де створив шедеври рівня вершин європейського мистецтва», – зазначила заступниця директора департаменту Мирослава Туркало.

Окрім ілюстративного матеріалу на проекті експоновано декілька оригінальних творів Йова Кондзелевича із збірки Національного музею у Львові ім. А. Шептицького різних періодів творчості.