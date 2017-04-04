У Львові відбудеться конференція молодіжної моделі ООН (МООН)

6-9 квітня у Львові студенти з різних країн світу моделюватимуть роботу Організації Об’єднаних Націй

Конференція в різні дні відбуватиметься в ЛНУ імені Івана Франка та Національному університеті «Львівська політехніка». Тема конференції: «Використання науки, технологій та інновацій для сталого розвитку».

Делегати зберуться в комітети, де вони самостійно досліджуватимуть вказану тему з різних перспектив. Працюватимуть такі комітети: комітет з питань безпеки, рада безпеки майбутнього (криза), економічна та соціальна рада, рада з прав людини, програма розвитку ООН, український комітет.

Завдяки конференції МООН учасники отримають змогу вдосконалити свої вміння публічних виступів, покращити дослідницькі, дискусійні здібності та критичне мислення, що забезпечить учасників міцною базою для успішної політичної чи дипломатичної кар’єри.

«МООН має власну історію й традиції, а також прославлену репутацію у світі. Такі конференції вже проводили в Оксфорді, Кембриджі (Гарвард), Гаазі, Будапешті… До того ж, часті появи та промови офіційних представників ЄС та інших важливих політичних фігур доводять те, що конференції МООН мають досить високий статус. Загалом, звична конференція такого формату триває від двох до п’яти днів. Учасники, розділені на шість комітетів, мають можливість брати участь у дебатах, активно обговорюючи поточні глобальні питання, і дійти згоди по запропонованому рішенню проблеми. Дане рішення буде озвучене у постанові ЄС та ухвалене кожним із комітетів. Найкращих делегатів звично нагороджують за їхні зусилля або ж виняткові дипломатичні та переговорні здібності», – зазначила співорганізатор МООН Україна 2017 Катерина Ломакович.

В учасників конференції також буде чимало можливостей зустрітися за межами заходу, щоб ознайомитися з українською культурою та містом Лева. «Завдяки культурному різноманіттю, поєднанню австрійської, італійської та слов’янської архітектури і чарівному затишку, Львів став культурною столицею країни та найулюбленішим місцем туристів. У місті є чимало можливостей для розвитку бізнесу, тут відбуваються різноманітні національні та інтернаціональні фестивалі, події та конференції. Це чудове місце для знайомства з українською культурою, традиціями та кухнею. Саме з цих міркувань ми обрали це місто для проведення конференції», – розповіла Катерина Ломакович.

За її словами, МООН Україна – 2017 буде першою конференцією такого формату і масштабу у Львові. Її відвідають близько 120 учасників із 30 країн (з Німеччини, Нідерландів, Англії, Шотландії, Іспанії, Туреччини, Індії, Єгипту, Мексики та інших). Загалом молодіжна модель ООН об’єднує 400 тисяч студентів з усього світу.