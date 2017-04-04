У Левандівському парку вкрали дерева, висаджені в суботу

У Левандівському парку, що на вулиці Повітряній у Львові, невідомі викрали кілька дерев із тих, які тут висадили під час толоки в суботу, 1 квітня. Про це написав на facebook-сторінці спільноти «‎Врятуймо Левандівський парк!!!» директор Культурно-мистецького центру «Супутник» Олександр Агашков, додавши відповідне фото.

Нагадаємо, 1 квітня у Львові небайдужі громадяни вийшли на загальноміську толоку. Прибирали практично всі парки міста. У Левандівському парку до прибирання долучилися пластуни та львівські патрульні. Тут зібрали кілька десятків мішків сміття та висадили понад 40 кущів і дерев, як-от: жасмин садовий, айва японська, ялівець козацький, кипарисовик горохоплідний, тис ягідний, куляста туя, магнолія падуболиста, гібіскус, слива Пассарді, форзиція, гінкго білоба, барбарис Тунберга, вейгела квітуча та інші екзоти.